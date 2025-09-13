إعلان

وفد برلماني دولي يزور دير سانت كاترين

09:33 م السبت 13 سبتمبر 2025
    الاستماع لشرح عن مكونات الدير
    الوفد يتفقد شجرة العليقة
    زيارة الوفد
جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى وفد برلماني دولي يضم نوابًا من البرلمان الأوروبي المتوسطي والبرلمان الأوروبي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، زيارة لدير سانت كاترين، على هامش اجتماعات البرلمان الأوروبي المتوسطي المقامة بمدينة شرم الشيخ، برئاسة النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وكان في استقبال الوفد البرلماني الأوروبي، مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، ومسؤولي الدير، الذين رحبوا بالزوار وقدموا لهم شرحًا وافيًا عن تاريخ الدير وكنوزه الأثرية والدينية الفريدة.

وتجول الوفد في مزارات الدير، وأجرى حوارًا وديًا مع رهبانه.

وبعث النائب محمد أبو العينين، رسالة سلام إلى العالم أجمع من داخل دير سانت كاترين، أرض التجلي المباركة، مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان، وترحب بزوارها من جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة الوفد للتعرف على الأماكن التاريخية والدينية في مصر، وتأكيدًا على مكانة الدير كأحد أقدم الأديرة المسيحية في العالم، وموقع مقدس يجمع بين الحضارات والديانات السماوية.

البرلمان الأوروبي مجلس النواب المصري دير سانت كاترين شرم الشيخ النائب محمد أبو العينين جنوب سيناء
