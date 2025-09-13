قنا- عبدالرحمن القرشي :

نظم مشروع "ابنتي الغالية" بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى فى محافظة قنا، مائدة مستديرة لعرض إنجازات الأخوات الكبار والصغار ضمن فعاليات المشروع، حيث جرى استعراض تنفيذ 24 مبادرة مجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والمرافق والخدمات، إلى جانب مبادرات ركزت على توفير فرص عمل للشباب من خلال ملتقيات توظيف ودورات تدريبية لرفع مهاراتهم، وذلك بتكلفة بلغت 600 ألف جنيه، بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وسلوى مرقص ممثلة عن المشروع.

وخلال الفعالية، جرى التطرق إلى بعض المبادرات التي لم يُكتب لها التنفيذ لأسباب مختلفة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجمعيات الأهلية وعدد من الفتيات المستفيدات، في أجواء عكست حرص القائمين على المشروع على ترسيخ أثره المجتمعي وتعزيز روح المشاركة المحلية.

من جانبها، أوضحت سلوى مرقص أن المشروع لا يقتصر على دعم الفتيات تعليميًا، بل يستهدف أيضًا بناء شخصياتهن وصقل قدراتهن القيادية عبر تدريبات متخصصة وأنشطة ميدانية، إلى جانب المبادرات المجتمعية التي تساهم في نشر قيم التعاون والعمل التطوعي بين الشباب.

ويعد مشروع "ابنتي الغالية" أحد أبرز برامج هيئة كوبتك أورفانز، ويُنفذ بالشراكة مع 6 جمعيات أهلية في خمسة مراكز بمحافظة قنا، بتمويل يصل إلى 30 مليون جنيه، ويستهدف المشروع 600 فتاة نصفهن من طالبات جامعة جنوب الوادي، والنصف الآخر من تلميذات المدارس الابتدائية بالقرى المستهدفة، بما يعكس رؤية شاملة لتمكين الفتيات على المستويين الأكاديمي والمجتمعي.