أرقام قياسية في حركة التجارة بموانئ البحر الأحمر اليوم السبت

السويس - حسام الدين أحمد:

رست 10 سفن تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وتم تداول 17 ألفًا و921 طنًا من البضائع، و921 شاحنة، و430 سيارة، كما سجلت الموانئ مغادرة ووصول 1,775 راكبًا عبر الخطين الملاحيين "سفاجا – ضبا" و"نويبع – العقبة".

وشملت حركة الواردات 5,000 طن بضائع، و555 شاحنة، و388 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع، و366 شاحنة، و42 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السبت السفينتين Belagos Express وPoseidon Express، بعد أن استقبل الميناء بالأمس السفينتين AMMAR وALcudia Express، فيما غادرت السفينتان Belagos Express وPoseidon Express.

شهد ميناء نويبع تداول 5,000 طن بضائع و399 شاحنة عبر رحلات مكوكية لثلاث سفن هي: سينا، آور، آيلة، بينما غادرت السفينة SEA WAVE ميناء السويس متجهة إلى جدة.