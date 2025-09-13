محافظ الإسماعيلية يتفقد سوق الجمعة ويوجه بوضع خطة شاملة (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تفقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، سوق الجمعة بحي ثان مدينة الإسماعيلية، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة حالة الشوارع والخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سماح المحمدي، مدير عام مديرية الإسكان بالإسماعيلية، العميد أحمد أبوزيد، مدير شرطة المرافق، العقيد محمد الشلقاني، وكيل إدارة مرور الإسماعيلية، العقيد أحمد المغربي، رئيس مباحث التموين، المهندسة سعدية حجاب، رئيس حي ثان، وأمير عبدالله، رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ شوارع السوق الخارجية والداخلية، وأماكن الفروشات والمحال، مستمعًا لآراء المواطنين والبائعين للتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من وضع مخطط كامل لسوق الجمعة، يشمل كافة المشكلات والمعوقات وحلولها، وتصورًا لتسكين المحال والفروشات المنتهية، ورفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، بالتعاون مع مركز ومدينة الإسماعيلية، حي ثان، مديرية الإسكان، شرطة المرافق، إدارة المرور، وكافة الجهات المعنية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الهدف هو إقامة سوق حضري يوفر الأمان للبائع، والراحة والسيولة المرورية للمواطنين، مع ضمان وصول سيارات الحماية المدنية والإسعاف لكافة أرجاء السوق للحفاظ على أرواح المواطنين في حالات الطوارئ.





