"وضع يده في الفيشة".. مصرع طفل بصعق كهربائي بالمنيا

04:07 م السبت 13 سبتمبر 2025

المنيا - جمال محمد:

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا.

تلقى الأجهزة الأمنية، إخطارًا بوصول الطفل "غ. أ"، البالغ من العمر عامين ونصف، إلى مستشفى سمالوط النموذجي جثة هامدة.

تبين من التحقيقات الأولية أن الطفل تعرض للصعق نتيجة وضع يده في أحد مخارج الكهرباء بالحائط.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

مصرع طفل صعق كهربائي الأجهزة الأمنية
