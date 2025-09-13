صحة البحيرة تطلق منصة إلكترونية لمتابعة تشغيل المستشفيات لحظيًا (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

أطلقت مديرية الصحة بالبحيرة منصة إلكترونية جديدة تحمل اسم "لوحة تحكم مستشفيات البحيرة"، جرى إعدادها بالإمكانيات الذاتية من خلال إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمديرية، بهدف إحكام الرقابة على تشغيل المستشفيات والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واستهدفت المنصة تعزيز المتابعة اللحظية داخل المستشفيات عبر رصد عدد الأسرة الفعالة باختلاف تخصصاتها، ونسب الإشغال الفعلية بأقسام العناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية، إلى جانب قوائم انتظار المرضى ومؤشرات الأداء الخاصة بجودة الرعاية.

وأتاحت المنصة سرعة اتخاذ القرار وتوجيه الحالات الحرجة إلى أماكن الخدمة المناسبة في الوقت المناسب، وتقليل زمن الانتظار، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبية والبشرية.

وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الخطوة تأتي في إطار التوسع في تطبيق منظومات التحول الرقمي بقطاع الصحة لتحقيق الشفافية ورفع كفاءة تقديم الخدمة بما يواكب توجهات الدولة المصرية.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لعبد الرحمن سلامة وفايزة أحمد بمركز المعلومات على مجهودهم المتميز في إطلاق المنصة، مثمنًا دور جميع العاملين بالمركز.

وأوضحت الدكتورة نشوى جلال، مدير مركز المعلومات بالمديرية، أن المنصة صُممت ونُفذت بالإمكانيات الذاتية، لتصبح أداة ذكية لمتابعة الأداء وإدارة الموارد داخل المستشفيات بشكل لحظي، مع خطط مستقبلية للتوسع وربطها بمنصات قومية.