أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، عن غلق كوبري الحواتكة عند مدخل المزلقان مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية.



وأشارت الوحدة إلى أن كوبري المندرة، الواقع على بُعد نحو 2 كيلومتر في الاتجاه البحري من مركز منفلوط، سيكون البديل المروري خلال فترة الغلق.

وأوضح وليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، أن الغلق يشمل كوبري الحواتكة عند الكيلو 20/500، مؤكدًا أن حركة المرور سيتم تحويلها إلى كوبري المندرة لتفادي أي اختناقات مرورية.

وأضاف جمال أن لجنة فنية تم تشكيلها لمتابعة أعمال الغلق والصيانة، وتضم كلًا من: ناجح عبد النعيم، نائب رئيس المركز، والمهندس مينا جرجس أمين، ممثل هيئة الطرق والكباري، وروماني هنري كامل، ممثل هندسة ري منفلوط، وحسين صبحي حسين، رئيس قسم الطرق بمنفلوط، وأحمد عبد السلام أحمد، رئيس قرية الحواتكة.

وشدد رئيس المركز على ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية لتجنب التكدسات، مؤكدًا أن الغلق مؤقت ويستمر حتى الانتهاء من أعمال الصيانة بالكامل.





