جامعة بنها الأهلية تتابع اختبارات القبول وتقييم مستوى اللغة الإنجليزية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية، جولة ميدانية واسعة لمتابعة سير اختبارات القبول بعدد من كليات الجامعة.

ورافق نائب رئيس جامعة بنها كل من: الدكتور شادي المشد، مدير برامج كلية علوم الحاسب ومستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي، والدكتورة غادة المسلمي، مديرة برامج كلية الفنون البصرية والتصميم، والدكتورة إيمان عبد الحق، المشرفة على برنامج اللغة الإنجليزية.

بدأت الجولة بتفقد امتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية للطلاب الجدد، حيث شدد الدكتور المغربي على حرص الجامعة على تنظيم الامتحانات وضمان شفافيتها وانضباطها، موضحًا أن هذه الخطوة تشكل انطلاقة قوية للطلاب وتسهم في اندماجهم السريع داخل الحياة الجامعية.

وأشار الدكتور شادي المشد إلى أن الجامعة اعتمدت أحدث النظم الرقمية في إدارة الامتحانات، بما يعزز سهولة الإجراءات ودقة الأداء، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الجامعة للتحول نحو الحوكمة الذكية وتطوير الخدمات التعليمية.

تابع الدكتور المغربي اختبارات القدرات بكلية الفنون البصرية والتصميم، حيث اطمأن على سير اللجان التنظيمية والتسهيلات المقدمة للطلاب، مؤكدًا أن الجامعة تسعى لاختيار العناصر الطلابية المتميزة والموهوبة، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تساعدهم على تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم.

واختتم نائب رئيس الجامعة جولته بالتأكيد على أن اختبارات القبول بجامعة بنها الأهلية تأتي متماشية مع رؤيتها الاستراتيجية لإعداد خريجين أكفاء قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.