اليوم.. جنايات الزقازيق تنظر محاكمة معلم متهم بهتك عرض طفلة فاقوس

الشرقية - ياسمين عزت:



تنظر اليوم محكمة جنايات الزقازيق محاكمة مدرس متهم بهتك عرض طفلة بقرية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية في القضية 17617 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة فاقوس والمقيدة برقم 784 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق.



تعود تفاصيل القضية التي بدأت في تاريخ 21 مايو من عام 2025 عندما اتهمت أسرة الطفلة المجني عليها ساندي.م.ق.ع المعلم المدعو أوسام.م.م البالغ من العمر 56 عاما والذي يعمل بمدرسة اكياد القبلية بهتك عرض طفلتهم عنوة ورغما عنها.



وأشارت التفاصيل إلى أن المعلم استطال بيده مواضع عفة الطفلة وهددها بأذيتها في حال أفصحت عما فعل بها.



وكانت الطفلة قد استغاثت بوالدها من فعل المعلم، فلجأت الأم إلى حيلة لكشف أفعاله بأن ثبتت جهاز هاتف محمول في المكان محل الدروس الخصوصية والذي وثق الواقعة ورصدته وهو يضع يده تحت بنطالها.



وأحالت النيابة العامة المتهم محبوسا في القضية السابق ذكرها بمحكمة جنايات الزقازيق والتي ينظر فيها.







