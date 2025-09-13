تجهيزات ومعامل حديثة.. أسوان تواكب معايير الجودة لاستقبال طلابها (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل جامعة أسوان استعداداتها المكثفة لاستقبال العام الجامعي الجديد 2025/2026، المقرر انطلاقه في 21 سبتمبر الجاري، بتنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين البيئة التعليمية بمختلف الكليات، بما يضمن انطلاقة قوية ومنظمة للعام الدراسي.

- خطة تطوير شاملة

قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة المناخ الأكاديمي داخل الحرم الجامعي، من خلال تطوير المرافق وتجهيز القاعات والمعامل بأحدث الإمكانيات، بما يواكب معايير الجودة التعليمية ويحفز الطلاب على الإبداع والتميز.

- كلية المصايد نموذج للتطوير

أوضح "نصرت" أن أعمال التطوير جارية بكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، التي تشهد مرحلة متقدمة من الإصلاحات والتجديدات، مشيرًا إلى أن ما يتم بالكلية يمثل نموذجًا لما تسعى الجامعة لتعميمه على باقي الكليات والمعاهد الـ20 ضمن رؤية واضحة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

- دعم مستمر من الإدارة

من جانبها، أعربت الدكتورة عواطف حامد حمودة، عميدة الكلية، عن تقديرها لدعم إدارة الجامعة، مؤكدة أن أعمال التطوير الحالية تمثل نقلة نوعية في بنية الكلية التحتية، وتعكس التزام الجامعة بتحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب.

- إشادة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

ولاقت الجهود المبذولة إشادة كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، الذين عبّروا عن ارتياحهم للتغيرات الإيجابية الجارية، مؤكدين أن تحسين بيئة التعلم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي.