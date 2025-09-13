إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق الجيش ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل على طريق الجيش، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، بالقرب من بوابة محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بالواقعة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين أن المصابين هم: شحاتة م. ع (60 عامًا) باشتباه كسر بالعمود الفقري، سحر س. أ (58 عامًا) بجروح وسحجات متفرقة، جمعة س. ع (64 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، رضا م. ع (44 عامًا) بجرح قطعي بالجبهة طوله 5 سم، زينب ح. ع (42 عامًا) بجروح وسحجات بالجسم، وكيان ا. م (5 أعوام) بسحجات وكدمات متفرقة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.