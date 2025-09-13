جنوب سيناء - رضا السيد:

تُعد منطقة "رأس نصراني" من أشهر مواقع الغوص في مدينة شرم الشيخ، حيث يقصدها آلاف السائحين لخوض تجربة فريدة تجمع بين جمال الطبيعة وعبق التاريخ. وتقع المنطقة على الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة سيناء بالقرب من مضيق تيران.

وقال هشام محيي، نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، إن "رأس نصراني" ليست مجرد موقع سياحي، بل تجربة روحية وجمالية، تُعد من أبرز مواقع الغوص في خليج العقبة وأكثرها تميزًا من حيث الطبيعة البحرية والهدوء. وأوضح أنها جزء من مجمع سياحي واسع بشرم الشيخ، يستقطب آلاف السائحين من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالشعاب المرجانية الفريدة ولوحات الطبيعة المائية الخلابة.

وأضاف محيي أن "رأس نصراني" تُعد من أهم مواقع الغوص في مصر والعالم بفضل تنوعها البيولوجي النادر وشعابها المرجانية الساحرة. كما تحمل قيمة تاريخية خاصة، إذ شهدت أحداثًا عسكرية خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، من بينها معركة جوية في حرب أكتوبر 1973، مما يجعلها موقعًا يجمع بين البعد البيئي والتاريخي ويستخدم في الدراسات العلمية حول البيئة البحرية.

وأشار "محيي" إلى أن المنطقة تضم كهوفًا تحت الماء وتكوينات مرجانية خلابة تمنح تجربة غوص استثنائية وآمنة برفقة مرشدين محترفين، خاصة مع وجود تيارات قوية في بعض المواقع. كما تُعد وجهة مثالية لعشاق المغامرة الهادئة والباحثين عن تجربة فريدة.

وتابع نقيب المرشدين: "يمكن لرواد المنطقة ممارسة السنوركلينج وسط أسراب الأسماك الملونة، أو الاستمتاع برحلات القوارب واليخوت، إضافة إلى كونها موقعًا مثاليًا لعشاق التصوير تحت الماء بفضل صفاء الرؤية". وأكد أن مياه "رأس نصراني" تتمتع بصفاء استثنائي يسمح برؤية تتجاوز 30 مترًا تحت سطح البحر.

ولفت "محيي" إلى أن المنطقة محمية طبيعية تخضع لرقابة بيئية صارمة، كونها موطنًا لأسماك نادرة مثل "قرش الحوت" و"شيطان البحر"، مشددًا على أهمية الالتزام بتعليمات الحفاظ على الشعاب المرجانية والكائنات البحرية لضمان استدامة هذا الجمال الطبيعي الفريد.