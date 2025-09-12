الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

نقل "مصراوي" في بث مباشر من موقع العقار المائل بمنطقة المندرة قبلي، بدء تنفيذ قرارات الإزالة، مساء اليوم الجمعة، وسط تواجد أمني وتنفيذي مكثف، بعد رصد ميل إنشائي خطير في مبنى سكني مكوَّن من 21 طابقًا، بينهم 11 طابقًا مخالفًا لتراخيص البناء.

بداية الإخلاء من الطابق العاشر وحتى الحادي والعشرين

أظهرت اللقطات الأولى من موقع العقار لحظات إخلاء السكان من الطوابق العليا، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الذي شدد على ضرورة التحرك الفوري حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ويقع العقار بشارع السيد حسين المتفرع من شارع الملك حفني، ضمن نطاق حي المنتزه ثان.

العقار يتجاوز الترخيص بـ12 طابقًا

وبحسب الفحص الفني، فإن العقار الذي أُنشئ عام 2016 حصل على ترخيص حتى الطابق التاسع فقط، بينما تم بناء 12 طابقًا إضافيًا بالمخالفة، من بينها 11 طابقًا غير مصرح بها.

ورغم صدور قرارات إزالة سابقة، تعذّر تنفيذها بسبب إشغال المبنى بالسكان، الذين شرع بعضهم في إجراءات التصالح وفقًا للقانون.

بناءً على توجيهات المحافظ، تم تشكيل لجنة فنية لفحص حالة العقار على الطبيعة، إلى جانب معاينة فورية من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي أوصت بتنفيذ الإزالة الفورية للأدوار المخالفة. النيابة العامة أيدت التوصية بقرار عاجل، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات المجاورة.

باشرت أجهزة حي المنتزه ثان أعمال التنفيذ بالتنسيق مع مقاول الإزالة وإدارة المشروعات، حيث تم الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة، وبدأت أعمال الهدم بحضور ممثلي الحي، والأمن، والدفاع المدني. وتتابع اللجنة الفنية المختصة حالة العقار لحظة بلحظة لضمان سلامة الإجراءات.

المحافظة تؤكد استمرار الرقابة وعدم التهاون

وأكد محافظ الإسكندرية أن أجهزة المحافظة تتحرك بلا تهاون في مثل هذه الحالات، وأن جميع قرارات اللجان الفنية والنيابة العامة تُنفذ دون إبطاء، مع استمرار المرور الدوري على العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة يتم رصدها.

