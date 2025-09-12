تجعلك تشعر وكأنك في القطب الشمالي.. تعرف على سر بورسعيد الأبيض -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تعتبر منطقة جبال الملح في مدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، واحدة من مراكز الجذب والترويج السياحي للمدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وتقع ملاحات بورسعيد في مدينة بورفؤاد الواقعة جغرافيًا في نطاق قارة آسيا لذلك تعتبر الشق الآسيوي لمحافظة بورسعيد، وتقع جبال الملح في ملاحات بورسعيد التابعة لشركة النصر للملاحات.

وتضم ملاحات بورسعيد أحواض كبيرة على مساحات شاسعة تُملئ بمياه البحر، ثم تُترك للتبخير تحت أشعة الشمس ليتبقى الملح في قاع الأحواض، وينقل الملح إلى مناطق أخرى مرورًا بمراحل مختلفة ليتم تجميعه على شكل جبال من الملح بيضاء اللون، قبل أن يمر بعدها بمرحلة جديدة من التكرير ليكون صالحًا للتناول، ويتم تعبئته في أكياس لطرحه في الأسواق.

ويقضي المواطنون أوقاتهم على جبال الملح داخل ملاحات بورسعيد ما بين التقاط الصور التذكارية التي تظهر على أنها جبال من الجليد تم التقاطها في القطب الشمالي، فضلًا عن التزلج على الجبال وإلقاء زوار المنطقة حبيبات الملح على بعضهم البعض.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، على ريادة المدينة في هذا النوع من السياحة، مشددًا على أهمية توفير كافة الخدمات للزوار بهدف تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المزيد من الرحلات من مختلف أنحاء الجمهورية، مضيفًا أن "جبال الملح" باتت منافسًا قويًا لجبال الجليد، لما تضفيه من بهجة وسرور على الزائرين.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد، الفوائد الصحية للجلوس على الملح، الذي يعمل على سحب الطاقة السلبية من الجسم ويحاكي جلسات العلاج الطبيعي، كما لفت إلى ممارسة بعض الشباب لرياضة التزلج على هذه الجبال، على غرار ما يحدث في أوروبا.