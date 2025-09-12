إعلان

محافظ أسوان في صلاة الجمعة: القيم والأخلاق أساس تنشئة الشباب

05:06 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
    محافظ أسوان في صلاة الجمعة (2)
    محافظ أسوان في صلاة الجمعة (3)
أسوان - إيهاب عمران:

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، صلاة الجمعة بمسجد عبد الرحمن بغرب سهيل، وسط حضور جماهيري كبير من أهالي القرية.

جاءت خطبة الجمعة تحت عنوان: "وكن رجلاً إن أتوا بعده .. يقولون مر وهذا الأثر"، ألقاها الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل مشيخة الطرق الصوفية، حيث حملت الخطبة رسالة مهمة حول ضرورة ترك أثر إيجابي في المجتمع من خلال العمل والإخلاص، مؤكدة أن القدوة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة ومكان العمل والمجتمع بأسره.

وعقب أداء الصلاة، شدد محافظ أسوان على أن المحافظة تشهد نهضة كبيرة في مختلف القطاعات بفضل جهود تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية، مؤكدًا أن بناء الإنسان لا يقل أهمية عن بناء المشروعات.

وأشار المحافظ إلى أن تواجد الدولة بكافة مؤسساتها وسط المواطنين يعكس حرص القيادة على التواصل المباشر معهم والاستماع لمطالبهم ومشاركتهم المناسبات الدينية والاجتماعية، بما يعزز روح الانتماء للوطن الغالي مصر.

إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة خطبة الجمعة
