وزير الري يتفقد الترع بالشرقية ويشدد على رقمنة المساقي

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار جهود الوزارة لتحسين إدارة الموارد المائية وضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع والمناطق المحرومة، مشددًا على أهمية تكامل دور المزارعين وروابط مستخدمي المياه مع أجهزة الدولة في أعمال تطهير المساقي الخاصة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمحافظة الشرقية، بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، حيث تابع الوزير أعمال تأهيل الترع بمركز أبو حماد، وتفقد مسقى الطوبجية بزمام هندسة ري الملاك، بحضور مسؤولي الري والتنفيذيين بالمحافظة.

واستمع الوزير لعدد من طلبات ومقترحات المنتفعين، موجّهًا بدراستها بشكل عاجل وفق القوانين المنظمة، فيما أشاد الأهالي بتوافر المياه خلال الموسم الصيفي وسرعة استجابة أجهزة الوزارة لشكواهم.

وأوضح "سويلم" أن المشروع يهدف إلى استكمال حوكمة المنظومة المائية من السد العالي وحتى أرض المزارع، والتغلب على التحديات التي تواجه الفلاح، مؤكدًا أنه تم حتى الآن رفع بيانات نحو 1900 مسقى بطول 2300 كم على مستوى الجمهورية، بينها 113 مسقى بطول 116 كم بإدارة ري الصالحية.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يمثل تعاونًا مشتركًا بين وزارتي الري والزراعة وروابط مستخدمي المياه، داعيًا إلى الاستفادة من البيانات المجمعة في تحديد الاحتياجات الفعلية لأعمال التطهير والصيانة.

ورحبت نائبة المحافظ بالزيارة، مؤكدة أن مشروعات تطوير شبكات الري وتبطين الترع بالمحافظة تسهم بشكل مباشر في تحسين الإنتاجية الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي.