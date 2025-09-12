وزير الري يتابع تطوير جسور وترعة الإسماعيلية وكاميرات قياس المياه (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، أعمال تأهيل جسور ترعة الإسماعيلية وتجربة تركيب كاميرات قياس التصرفات المائية.

جاء ذلك في زيارة لمحافظة الإسماعيلية؛ لمتابعة حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات، وكان في استقباله المهندس أحمد محمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة.

وشملت الجولة تفقد تطهيرات ترعة الإسماعيلية وحجز الصالحية بالكيلو 77 بزمام مركز التل الكبير، بالإضافة إلى متابعة أعمال حماية الجسور الجاري تنفيذها على الترعة من الكيلو 75 حتى الكيلو 103.

وأكد وزير الري على ضرورة استكمال أعمال تأهيل الجسور قبل حلول شهر أبريل 2026 استعدادًا للموسم الصيفي القادم، مع زيادة التحفيز للعاملين المجتهدين.

تفقد "سويلم" موقع تركيب كاميرات قياس التصرفات خلف حجز الصالحية، مؤكدًا أن استخدام هذه الكاميرات يُعد خطوة مهمة لتحويل إدارة المياه من قياس المناسيب إلى التصرفات الفعلية، وهو هدف طال العمل عليه لعشرات السنوات.

ووجه الوزير بالبدء في إجراءات تكريك ترعة السويس من الكيلو 50 حتى نهايتها لضمان إمرار التصرفات المائية الكافية خلال الموسم الصيفي المقبل.