"بالوعي نحميها".. الشرقية تُفعّل مبادرات لدعم المرأة وتمكينها (صور)

02:39 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
    الشرقية تُفعّل مبادرات لدعم المرأة وتمكينه (1)
    الشرقية تُفعّل مبادرات لدعم المرأة وتمكينه (3)
    المهندس حازم الأشموني
الشرقية - ياسمين عزت:

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، جهود وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة لتفعيل مبادرة "معًا.. بالوعي نحميها".

وأشار المحافظ إلى أن الدور المحوري للمرأة في المجتمع وحرص الدولة على تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن الوحدات كثفت أنشطتها خلال الأسبوع الماضي، حيث جرى تنظيم 7 ندوات توعوية ودينية وثقافية استهدفت السيدات بعدد من المراكز، كالتالي:

- مركز فاقوس: 5 ندوات عن ذكرى المولد النبوي الشريف، وتاريخ العيد القومي لمحافظة الشرقية، وندوة بعنوان الرفق في حياة الرسول ﷺ، أقيمت بالتعاون مع الأوقاف والصحة ووحدات السكان وحماية الطفل.

- حي ثان الزقازيق: ندوتان عن المولد النبوي والعلاقة بين العلم والدين بالتنسيق مع الأزهر الشريف.

- مركز منيا القمح: ورشة عمل لتعليم الطلبة أساسيات الرسم بالتعاون مع مركز شباب سنهوت.

وأكد محافظ الشرقية أن المبادرات والأنشطة تهدف إلى رفع وعي السيدات والفتيات، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، مشيدًا بجهود وحدات تكافؤ الفرص في دعم قضايا المرأة وتبني الفعاليات التوعوية والثقافية المختلفة.

حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤية مصر 2030
