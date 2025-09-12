محافظ أسيوط: 99% إنجاز بملف التصالح ورفع جاهزية المدارس (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحيوية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

وناقش المحافظ مشروع إنشاء طريق البداري – البحر الأحمر بطول 35 كيلومترًا، بجانب أعمال رصف عدد من الطرق الداخلية، منها طريق سيد وترعة عبدالله بحي غرب أسيوط، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل والجهات المعنية.

واستعرض ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن نسبة الإنجاز بلغت 99%، مع الحرص على إنهاء الملف بما يحقق مصلحة المواطنين ويحفظ حقوقهم، وتقديم التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم.

وشدد المحافظ على استكمال إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، والتعامل الفوري مع المخالفات غير المقننة.

واستعرض "أبو النصر" استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال العام الدراسي الجديد، موجهًا بمتابعة معارض "أهلاً مدارس" لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، ورفع كفاءة النظافة والإشغالات بمحيط المدارس، والتأكد من جاهزية المنشآت التعليمية.

وتابع المحافظ الموقف التنفيذي لمبادرة "مليون طائر" لتنمية الثروة الداجنة وتطوير الأنشطة الزراعية التكاملية، باعتبارها أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.

ووجّه المحافظ بسرعة التعامل مع جميع الحالات التي تم رصدها بالمراكز والوحدات المحلية، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ووافق المجلس التنفيذي على إنشاء 9 محلات تجارية بمركز أبوتيج أمام بنك ناصر الاجتماعي ومبنى الصيانة بالجهود الذاتية ومساهمة الأهالي، كما أقر قبول عدد من التبرعات المقدمة من المواطنين والجهات المختلفة لدعم مشروعات التنمية بالمحافظة.