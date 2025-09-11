مصرع عامل وإصابة آخر سقطت بهما سقالة من أعلى عقار بالإسكندرية

مصرع عامل وإصابة آخر سقطت بهما سقالة من أعلى عقار

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

لقي عامل مصرعه وأصيب زميله إثر سقوط سقالة من أعلى عقار في شارع نانيس بمنطقة كامب شيزار في الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة باب شرقى إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بسقوط عاملين من أعلى عقار بشارع تانيس فى منطقة كامب شيزار بدائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ رفقة الإسعاف، وتبين من الفحص وجود عامل مسجاة بأرضية الشارع أسفل العقار المشار إليه.

وبمناظرة الجثة، تبين إصابتها بكسور فى أنحاء متفرقة من الجسم، فيما أصيب زميله بكسور اشتباه نزيف ارتجاج فى المخ.

وبسؤال الشهود أكدوا أن المذكورين كانا يعملان على سقالة أعلى العقار وانقطع "الوير" ما أدى لسقوطهما، ما أودى بحياة أحدهما وإصابة الآخر.

جرى نقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة،ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة،وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.