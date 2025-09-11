قنابل يدوية وجرينوف.. ضبط أسلحة ثقيلة ومخدرات مع بؤرة إجرامية في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

شنت مديرية أمن أسوان حملة أمنية مكبرة استهدفت بؤرة شديدة الخطورة لتجارة المخدرات والأسلحة بمنطقة خور عواضة شرق المدينة، وأسفرت عن ضبط 3 متهمين وبحوزتهم أسلحة ثقيلة وقنابل يدوية وكميات كبيرة من المواد المخدرة.

نجحت الحملة في ضبط المتهم الرئيسي "عبده رسلي" وعنصرين آخرين، كما تم ضبط رشاش جرينوف، و4 بنادق آلية، و5 قنابل يدوية. بالإضافة إلى كميات كبيرة من مخدرات الحشيش والهيروين والتامول.

تأتي هذه الحملة في سياق جهود مديرية أمن أسوان المستمرة، والتي تشمل حملات بالأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المخالفين، وحملات مرورية لضبط مركبات "التوك توك" المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.