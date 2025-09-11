إعلان

قنابل يدوية وجرينوف.. ضبط أسلحة ثقيلة ومخدرات مع بؤرة إجرامية في أسوان

11:22 م الخميس 11 سبتمبر 2025

حملة أمنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

شنت مديرية أمن أسوان حملة أمنية مكبرة استهدفت بؤرة شديدة الخطورة لتجارة المخدرات والأسلحة بمنطقة خور عواضة شرق المدينة، وأسفرت عن ضبط 3 متهمين وبحوزتهم أسلحة ثقيلة وقنابل يدوية وكميات كبيرة من المواد المخدرة.

نجحت الحملة في ضبط المتهم الرئيسي "عبده رسلي" وعنصرين آخرين، كما تم ضبط رشاش جرينوف، و4 بنادق آلية، و5 قنابل يدوية. بالإضافة إلى كميات كبيرة من مخدرات الحشيش والهيروين والتامول.

تأتي هذه الحملة في سياق جهود مديرية أمن أسوان المستمرة، والتي تشمل حملات بالأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المخالفين، وحملات مرورية لضبط مركبات "التوك توك" المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

حملة أمنية (2)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أمن أسوان حملة أمنية المخدرات والأسلحة ضبط 3 متهمين قنابل يدوية بؤرة إجرامية في أسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة