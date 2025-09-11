وكيل صحة سوهاج يتفقد وحدات مرشحة للاعتماد ويستمع لشكاوى المواطنين (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أجرى الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، جولة تفقدية على عدد من وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالمحافظة، شملت وحدتي أم دومة بطما والبربا بجرجا، المرشحتين للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية "جهار".

حرص "دويدار" خلال جولته على متابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتفقد مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، وغرف حفظ الطعوم، وعيادات الطوارئ والأسنان.

كما استمع لآراء المواطنين المتواجدين بالوحدات لمعرفة انطباعهم عن الخدمة المقدمة.

وأكد وكيل الوزارة على دعمه الكامل للكوادر الطبية، مشجعًا إياهم على مواصلة جهودهم.

وفي ختام الزيارة، أثنى على انضباط الفرق الطبية وجهودهم المخلصة، موجهًا الشكر لمديري الإدارات والأطباء تقديرًا لمتابعتهم المستمرة للخدمات المقدمة.