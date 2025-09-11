قطع الكهرباء 4 ساعات عن 13 منطقة بالسويس غدًا للصيانة

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن قطاع كهرباء السويس عن قطع التيار الكهربائي غدًا الجمعة، لمدة 4 ساعات، عن 13 منطقة سكنية بحي الأربعين، وذلك لإجراء أعمال صيانة دورية.

وأوضح قطاع الكهرباء في بيان، أن الانقطاع سيبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ويأتي بسبب أعمال الصيانة على "مبرمج" موزع الإيمان بمحطة محولات الشمال.

وأضاف البيان أن المناطق المتأثرة بالفصل تشمل المثلث، كفر أحمد عبده، شباب المثلث، مساكن الإيمان، حي الكويت، أرض أبورضوان، والنجدة، بالإضافة إلى مساكن العبور ومكافحة المخدرات ومساكن شل القديمة والجديدة.

يأتي هذا الإجراء ضمن خطة صيانة واسعة لضمان استقرار الخدمة مع زيادة الأحمال في فصل الصيف.