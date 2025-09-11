إعلان

قطع الكهرباء 4 ساعات عن 13 منطقة بالسويس غدًا للصيانة

09:35 م الخميس 11 سبتمبر 2025

قطع الكهرباء تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن قطاع كهرباء السويس عن قطع التيار الكهربائي غدًا الجمعة، لمدة 4 ساعات، عن 13 منطقة سكنية بحي الأربعين، وذلك لإجراء أعمال صيانة دورية.

وأوضح قطاع الكهرباء في بيان، أن الانقطاع سيبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ويأتي بسبب أعمال الصيانة على "مبرمج" موزع الإيمان بمحطة محولات الشمال.

وأضاف البيان أن المناطق المتأثرة بالفصل تشمل المثلث، كفر أحمد عبده، شباب المثلث، مساكن الإيمان، حي الكويت، أرض أبورضوان، والنجدة، بالإضافة إلى مساكن العبور ومكافحة المخدرات ومساكن شل القديمة والجديدة.

يأتي هذا الإجراء ضمن خطة صيانة واسعة لضمان استقرار الخدمة مع زيادة الأحمال في فصل الصيف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع الكهرباء عن 14 منطقة بالسويس قطاع كهرباء السويس قطع التيار الكهربائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة