نجاح جراحتين دقيقتين لاستئصال ورم بالمخ وتثبيت فقرات عنقية بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمجمع السويس الطبي، في إجراء عمليتين جراحيتين كبيرتين بنجاح، شملت استئصال ورم بالمخ وتثبيت كسر بالفقرات العنقية.

وأوضح مصدر طبي مسؤول أن العملية الأولى كانت لمريض يعاني من ورم ضاغط على القشرة الحسية، مما كان يؤثر على حركته، بينما كانت الثانية لتثبيت كسر شديد بالفقرة العنقية الخامسة لمريض آخر، حيث تم تركيب قفص صناعي وتثبيت الفقرات بشريحة ومسامير.

وأكد فرع الرعاية الصحية بالسويس أن هذا النجاح يعكس ريادة القسم في تقديم خدمات طبية متقدمة.

ضم الفريق الجراحي كلًا من الدكتور أحمد عبد المنعم، والدكتور عمار صبري، والدكتور أحمد البنداري، تحت إشراف اللواء طبيب محمد أبو النجا مدير عام المجمع.