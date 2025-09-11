إعلان

سكرتير عام المنيا يتابع 26 شكوى في لقاء خدمة المواطنين بمغاغة

07:35 م الخميس 11 سبتمبر 2025
المنيا - جمال محمد:

عقد الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة المنيا، اليوم الخميس، لقاء خدمة المواطنين بمركز مغاغة، بتكليف من المحافظ اللواء عماد كدواني، حيث تابع 26 طلبًا وشكوى للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والاجتماعية.

استعرض السكرتير العام خلال اللقاء مطالب الأهالي التي تنوعت بين قطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والإنارة والصحة، حيث طالب عدد من المواطنين بإنشاء مدارس ومعاهد أزهرية جديدة في قرى بلهاسة وطنبدى، وحل مشكلة انقطاع المياه.

كما شملت الشكاوى طلبات بتمهيد وصيانة الطرق وإنارتها، وتوفير سيارات إسعاف ووحدات إطفاء، بالإضافة إلى طلبات اجتماعية تضمنت توفير سكن وأكشاك للحالات الأولى بالرعاية، وإقامة مخبز بلدي.

يأتي اللقاء في إطار حرص المحافظة على التفاعل المباشر مع المواطنين وحل مشكلاتهم.

الدكتور محمد أنيس سكرتير عام المنيا خدمة المواطنين بمغاغة محمد أنيس يتابع شكاوى المواطنين
