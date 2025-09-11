إعلان

محافظ أسوان يعفي مديرة مدرسة من منصبها

03:51 م الخميس 11 سبتمبر 2025
أسوان - إيهاب عمران:

فاجأ اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المسؤولين في مديرية التربية والتعليم بزيارة مفاجئة لعدد من المدارس غير المدرجة في خطة مروره المسبقة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر الرسمية للغات، حيث رصد قصورًا كبيرًا في مستوى النظافة وسوء حالة دورات المياه والفصول، وعلى الفور، قرر إعفاء مديرة المدرسة من منصبها، وتكليف مدير جديد لسرعة تجهيزها للعام الدراسي الجديد.

وخلال جولته، تفقد المحافظ أيضًا مجمع مدارس الإمام علي بن أبي طالب الابتدائية بالشادر القديم، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية، موجهًا رئيس مدينة أسوان برفع القمامة والمخلفات من محيط المدارس، والتأكد من سلامة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان يعفي مديرة مدرسة
