نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى بني سويف التخصصي والتأمين الصحي

بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة، المستشفى التخصصي بمدينة بني سويف، ضمن برنامج زيارته على رأس وفد من وزارة الصحة، لتفقد عدد من المنشآت الصحية، والهيئات التابعة للوزارة، ومتابعة بعض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ونائب الوزير المستشفى التخصصي، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأطقم الطبية، والمستلزمات الوقائية، واستمعا لمطالب عدد من المرضى الذين تصادف تواجدهم، واستفسرا منهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، حيث ناقش نائب الوزير بعض التفاصيل المتعلقة بخط سير ومراحل تقديم الخدمة للمواطنين المترددين على المستشفى، بجانب تفقد بعض المباني والأقسام، والإطلاع على مستجدات الموقف الخاص بأعمال التطوير المدرجة في المرحلة التالية من تطوير المستشفى.

كما تفقد المحافظ ونائب الوزير مستشفى التأمين الصحي، واستمعا لشرح مُجمل عن الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى في مختلف التخصصات، فضلا عن متابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمبني الرئيسي للمستشفى، والاستعلام عن أرصدة الأدوية، والمستلزمات المتوفرة، والنواقص منها، فضلا عن الاستماع لبعض مطالب واحتياجات المواطنين ممن تصادف وجودهم للحصول على خدمات المستشفى.