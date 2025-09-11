محافظ الشرقية يسلم كراسي متحركة وأطراف صناعية ويكرم ذوي الهمم

الشرقية - ياسمين عزت:

سلّم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 20 كرسيًا متحركًا و100 طرف صناعي علوي وسفلي للمستحقين من أبناء المحافظة، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها مديرية التضامن الاجتماعي بمقر كبار بلا مأوى بمدينة الزقازيق تحت شعار "خليك طرف في الخير".

أقيمت الفعالية بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، من بينها مؤسسة أيادينا، جمعية أنصار السنة المحمدية، مؤسسة نقدر، مؤسسة بلاش نستغل بعض، جمعية النور والإيمان الخيرية، مؤسسة أولاد الحاج عبد العال، مؤسسة المسلمي، مؤسسة الصحفي للتنمية، إضافة إلى الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشرقية.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرات تأتي في إطار المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وبداية، والتي تستهدف رعاية الأسر الأولى بالرعاية ودمج ذوي الهمم داخل المجتمع، مشيدًا بالدور الفعال للمجتمع المدني في دعم جهود الدولة.

وخلال الاحتفالية، كرّم المحافظ خمسة من ذوي الهمم المتفوقين علميًا بمنحهم شهادات تقدير، كما كرم فريق العمل الذي أجرى الأبحاث الميدانية للحالات المستحقة. فيما أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المبادرة بدأت منذ ديسمبر 2024، بعد زيارات ميدانية للتأكد من استحقاق الحالات، لافتًا إلى أن الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية ستتم صيانتها مدى الحياة بالمجان.

وعبّر المستفيدون عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية، موجهين الشكر لمحافظ الشرقية على رعايته وحرصه على تلبية احتياجاتهم. فيما أهدى توفيق حماد، رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة بمجال الإعاقة، نسخة من المصحف الشريف للمحافظ تقديرًا لجهوده.

وعلى هامش الاحتفالية، تفقد المحافظ دار كبار بلا مأوى بمدينة الزقازيق، حيث اطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، وأشاد بالمكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة التي تنفذ أنشطة ترفيهية وثقافية داخل الدار.

شهد الاحتفالية الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، وعدد من قيادات التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس النواب، وممثلي الجمعيات الأهلية، وأسر المستفيدين.