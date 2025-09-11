إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 4 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة، داخل منزل الأسرة بمركز الفشن جنوب بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول "أمل.أ.م"، 33 عامًا، وأبنائها " يوسف.م.ب"، 13 عامًا، و "أحمد.م.ب"، 5 أعوام، و "هناء.م.ب"، 3 أعوام، مصابين بمغص وقيء و اشتباه تسمم غذائي، إدعاء تناولهم وجبة فاسدة داخل منزل الأسرة بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

جرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.