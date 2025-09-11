إعلان

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

02:49 م الخميس 11 سبتمبر 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 4 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة، داخل منزل الأسرة بمركز الفشن جنوب بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول "أمل.أ.م"، 33 عامًا، وأبنائها " يوسف.م.ب"، 13 عامًا، و "أحمد.م.ب"، 5 أعوام، و "هناء.م.ب"، 3 أعوام، مصابين بمغص وقيء و اشتباه تسمم غذائي، إدعاء تناولهم وجبة فاسدة داخل منزل الأسرة بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

جرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسمم غذائي ني سويف مركز الفشن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من الصحة للتحقيق في واقعة فقدان مرضى لأعينهم بالدقي -تفاصيل
بعد هجوم قطر.. CNN: مصر حذرت أمريكا وإسرائيل وأنذرت بعواقب كارثية
رئيس تحرير الشرق القطرية: قلبنا الطاولة على إسرائيل.. وردّنا يجب أن يُدرس
10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل