استخراج أكثر من 16 ألف شهادة استبيان تراخيص مباني جديدة في الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بجهود مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام بعد نجاحه في استخراج 16 ألفًا و844 شهادة استبيان تراخيص لإقامة مبانٍ داخل الحيز العمراني منذ مطلع العام الجاري.

وأكد المحافظ على أهمية الدور الذي يقوم به المركز في إجراء المعاينات الميدانية وتدقيق الإحداثيات والعمل على سرعة إنهاء طلبات المواطنين الخاصة بشهادات الصلاحية وأعمال الرفع المساحي، إلى جانب رصد أي أعمال بناء عشوائي أو تعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ على مرافق البنية التحتية في باطن الأرض ومنع الحفر العشوائي حفاظًا على ممتلكات الدولة.

من جانبها أوضحت المهندسة داليا سليم مديرة المركز أن أعمال الإدارة خلال عام 2025 تضمنت إعداد وتسليم 16,844 شهادة استبيان تراخيص بنسبة إنجاز بلغت 93%، بالإضافة إلى منح 902 موافقة فنية لتأمين أعمال الحفر بنسبة إنجاز 100%، والانتهاء من 149 طلب استبيان ضرائب بنسبة إنجاز 100%.

كما شارك المركز في أعمال رفع وكشف المرافق العامة بعدة مواقع مهمة من بينها شارع سعد زغلول وشارع النقراشي بمدينة الزقازيق ومنطقة المدينة المنورة ببلبيس ومشروع أرض الخيول.

وأضافت أن المركز يساهم كذلك في تأمين أعمال المشروعات الخدمية التي تخدم الأفراد والجهات، من خلال استخدام أجهزة كشف مغناطيسي متطورة لرفع المرافق وتحويل بياناتها إلى خرائط ورقية ورقمية، بما يتيح صورة دقيقة لمتخذي القرار ويساعد على التخطيط السليم للمشروعات القومية والتنموية وخاصة ضمن مبادرة "حياة كريمة".







