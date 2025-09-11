أسرة واحدة.. ارتفاع ضحايا حريق شارع جميلة أبو حريد بسوهاج لـ 6 مصابين

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ارتفع عدد المصابين في الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية بشارع جميلة أبو حريد بحي شرق سوهاج إلى 6 أشخاص من أسرة واحدة، أصيبوا بحروق متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم: محمد عبد العال سليمان (45 عامًا)، وزوجته نورا أحمد زيدان (29 عامًا)، وأبناؤهما عمرو (9 سنوات)، رحمة (10 سنوات)، محمود (11 سنة)، وعبد الرحمن (عام واحد).

وأفادت التحريات الأولية أن الحريق اندلع داخل شقة بالطابق الخامس بالعقار رقم 34 بشارع جميلة أبو حريد المتفرع من شارع التحرير، دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، والمملوكة للمذكور. وأسفر الحريق عن احتراق بعض محتويات الشقة والأجهزة الكهربائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.