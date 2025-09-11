أسيوط ـ محمود عجمي:



أكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أن جميع مدارس المحافظة تواصل تنفيذ حملات تجميل ودهان للفصول والأسوار، إلى جانب تزيينها بالشعارات الوطنية والأبيات الشعرية، بهدف ترسيخ قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.



تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة المنشآت التعليمية وصيانتها، بالتعاون مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، ومعسكرات الخدمة العامة للطلاب والمعلمين.



وأوضح دسوقي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن هذه الأعمال تُنفذ في مختلف الإدارات التعليمية بالمراكز والأحياء، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وذلك في إطار الدعم المستمر من اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وبتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن توجيهات المحافظ ركزت على تفعيل المشاركة المجتمعية بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم أعمال الصيانة والتجميل والتشجير، وزيادة المساحات الخضراء داخل المدارس. كما شدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ أعمال الدهانات والصيانة، تحت إشراف المختصين ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية، لضمان ظهور المدارس في أفضل صورة وتهيئة بيئة تعليمية آمنة ونظيفة للطلاب والمعلمين.



وأكد دسوقي متابعته المستمرة لأعمال الصيانة والتجميل داخل كافة المنشآت التعليمية، مشيرًا إلى توجيهاته المتواصلة لمديري الإدارات التعليمية ووكلائها ومسؤولي المتابعة الميدانية، بضرورة متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة، ورصد الملاحظات والعمل على تلافيها بسرعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار حرص الوزارة على انطلاق عام دراسي منضبط في جميع المحافظات.