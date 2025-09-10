تجديد الثقة في ممدوح التابعي مديرًا لمكتبة مصر العامة ببورسعيد

بورسعيد ـ طارق الرفاعي:

أصدر اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، قرارًا، اليوم الأربعاء، بتجديد الثقة في ممدوح التابعي، مديرًا عامًا لمكتبة مصر العامة ببورسعيد.

يشار إلى أن "التابعي" أحد الكوادر الثقافية في مكتبات مصر العامة المشهود لها بالكفاءة، ويمتلك خبرات ومهارات كبيرة في مجال المكتبات والمعلومات، بالإضافة إلى حصوله على دراسات عليا في مجال التخصص، ودورات متقدمة في إدارة الانشطة الثقافية من الكلية الملكية لعلوم المكتبات بالدنمارك بالاضافة الى دورات متقدمة في التحول الرقمي للمعلومات من الولايات المتحدة الامريكية.

كما قدم جهود متميزة في خدمة المجتمع المحلي، فضلًا عن تأهيله وإجادته في العمل الإداري والفني داخل مكتبة مصر العامة، وذلك لضمان الاستمرار تقديم أفضل الخدمات الثقافية الحديثة للمواطنين.