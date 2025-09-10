وكيل صحة الشرقية يلتقي عميد طب الزقازيق لتعزيز التعاون في خدمة المرضى

الشرقية - ياسمين عزت:

التقى الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء الأربعاء 10 سبتمبر 2025، بالأستاذ الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، بمقر الكلية، بحضور عدد من القيادات الجامعية ومسؤولي مديرية الصحة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مديرية الصحة وكلية الطب في المجالات الطبية والتعليمية والتدريبية والبحثية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية ودعم جهود الدولة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد عناني حرص الكلية ومستشفيات الجامعة على دعم المنظومة الصحية من خلال الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والبرامج التدريبية، بما يحقق التكامل مع مستشفيات وزارة الصحة.

وبحث الاجتماع آليات التنسيق لتحويل الحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية متخصصة، وزيادة فرص الاستعانة بالأساتذة الأطباء في التخصصات النادرة لضمان تقديم الخدمة الطبية بسرعة وجودة عالية.

وأعرب الدكتور أحمد البيلي عن تقديره لدور كلية الطب في تخريج وتأهيل الكفاءات الطبية، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو التكامل بين المؤسسات لتحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير المنظومة الصحية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو خدمة المريض أولًا، وتيسير حصول أهالي الشرقية على أفضل خدمة طبية ممكنة يشعرون بأثرها على أرض الواقع.