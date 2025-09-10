محافظ المنيا يشهد حفل تخريج الدفعة الـ11 وتكريم المتفوقين (صور)

المنيا - جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية مدرسة المنيا البريطانية لتكريم أوائل الطلاب المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية، وحفل تخرج الدفعة الـ11 من طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وشمل الحفل تكريم 10 من أوائل كل مرحلة دراسية، تقديرًا لجهودهم وتفوقهم العلمي، بالإضافة إلى تكريم عدد من المعلمين والإداريين المتميزين بالمدرسة، بحضور صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وطلال معوض، رئيس مجلس إدارة المدرسة، والمستشار أحمد البدري، رئيس مجلس الآباء والأمناء، وعدد من أولياء الأمور والطلاب.

وخلال كلمته، هنأ المحافظ الطلاب المكرمين وأسرهم على إنجازاتهم، مؤكدًا أن التفوق العلمي هو الطريق نحو بناء مستقبل مشرق، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بدعم العملية التعليمية ورعاية الموهوبين والمتميزين في مختلف المجالات.

وتضمن الحفل فقرات فنية وغنائية قدمها طلاب المدرسة، وسط أجواء من الفرحة والبهجة والفخر بما حققوه من تميز وتفوق.