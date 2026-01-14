إعلان

مادورو يوجه رسالة للشعب الفنزويلي من داخل السجون الأمريكية.. ماذا قال؟

كتب : مصراوي

11:30 م 14/01/2026

نيكولاس مادورو

(د ب أ)

خاطب رئيس فنزويلا المعتقل، نيكولاس مادورو، مواطنيه من داخل سجن في الولايات المتحدة وحثهم على دعم الرئيسة المؤقتة للبلاد، ديلسي رودريجيز.

وقال نجل مادورو، نيكولاس مادورو جويرا، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الرسمية الفنزويلية (أيه في إن): "إن الرسالة التي تلقيناها تقول: ثقوا في ديلسي وفريقها، وثقوا بنا".

ووصف جويرا الرئيس السابق مادورو وزوجته سيليا فلوريس بأنهما متماسكان جدا وقويان، ويتمتعان بضمير حي وثقة بالله والشعب الفنزويلي.

وكانت قوات خاصة أمريكية قد اعتقلت مادورو وفلوريس في كاراكاس في 3 يناير الجاري ونقلتهما إلى نيويورك، وهناك، من المقرر أن يمثلا للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وعقب ذلك أدت رودريجيز، التي كانت سابقا نائبة الرئيس في ظل حكم مادورو، اليمين كرئيسة مؤقتة للدولة.

وأدانت رودريجيز بشدة العملية الأمريكية واستمرت في الإشارة إلى أن مادورو باعتباره الرئيس الشرعي لفنزويلا، وعرضت أيضا على الولايات المتحدة إجراء محادثات حول تعاون محتمل.

وأفرجت رودريجيز عن عدد من السجناء السياسيين في الأيام الأخيرة، وترغب في الاستمرار بذلك.

نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا الولايات المتحدة فنزويلا السجون الأمريكية

