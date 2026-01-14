إعلان

إيران تبعث رسالة مهمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.. ماذا جاء فيها؟

كتب-عبدالله محمود:

10:43 م 14/01/2026 تعديل في 11:33 م

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن شهدنا بين يومي الخميس والسبت أعمال عنف وإرهاب على نمط تنظيم الدولة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني خلال رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء، أن الاحتجاجات السلمية تعرضت للتخريب من قبل عناصر إرهابية.

وأكد عراقجي، أن السلطات الإيرانية سجلت حالات ذبح وحرق أشخاص أحياء واستخدام واسع للأسلحة النارية.

ودعا وزير الخارجية الإيراني، إلى إدانة جميع الأعمال الإرهابية التي ارتكبت خلال الاضطرابات، قائلاً: "أن الادعاءات الأمريكية بدعم حقوق الإنسان في إيران مضللة ومشينة".

كما دعا وزير الخارجية الإيراني، لرفض كل أشكال التدخل الخارجي ضد إيران ووحدة أراضيها ومصالحها.

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

