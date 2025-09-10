إزالة 22 تعديًا واسترداد أراضٍ وأملاك الدولة ضمن الموجة 27 بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 27 والتي تستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

وأوضح المحافظ أن حصاد اليومين التاسع والعاشر من المرحلة الثانية أسفر عن إزالة 11 حالة تعدٍ على مساحة 565 مترًا من المباني المخالفة، واسترداد 11 حالة تعدٍ على مساحة 5 قراريط من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بمراكز الزقازيق، فاقوس، الإبراهيمية وبلبيس.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية وصون أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لمحاولات البناء المخالف، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.