القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية موسعة بعدد من المنشآت الزراعية بقرى شبلنجة ومنية السباع التابعة لمركز بنها، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفلاح المصري الـ73، برفقة المهندس محمد عبد الرحمن، مدير مديرية الزراعة بالقليوبية، والمهندس وليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها.

وفي مستهل الجولة، حرص المحافظ على تهنئة الفلاحين بهذه المناسبة، مؤكدًا أن الدولة تولي القطاع الزراعي اهتمامًا خاصًا، وأن المحافظة تعمل على دعم الفلاح وتوفير احتياجاته من خدمات ورعاية.

وأعلن المحافظ عن إطلاق لقاء أسبوعي دوري مع المزارعين والفلاحين للاستماع مباشرة لمشكلاتهم ومقترحاتهم وحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتفقد المحافظ الصوب الزراعية على مساحة 1.5 فدان لإنتاج شتلات الخضروات، وأشاد بجودة الشتلات المنتجة من الكرنب والطماطم والباذنجان والخس، مؤكدًا أن المشروعات تعكس خبرة وكفاءة المزارعين. واستمع كذلك لشكاوى الفلاحين بشأن توفير الأسمدة والمخصبات، مشددًا على الرقابة الدقيقة لضمان التوزيع العادل.

كما تفقد المحافظ ثلاجة حفظ الخضروات والفاكهة بطاقة 500 طن، والتي توفر أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتدعم تصدير محاصيل مثل المانجو والفراولة والبطاطس، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الصعبة. كما زار معمل تفريخ دواجن بطاقة إنتاجية 180 ألف كتكوت شهريًا، موجّهًا بالتوسع في النشاط لتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم السوق المحلي.

واستكمل المحافظ جولته بقرية منية السباع، حيث تفقد مصنع أعلاف الدواجن والماشية، واطلع على مراحل التصنيع المختلفة من فحص المكونات وحتى إنتاج أعلاف بمستويات بروتين متدرجة تناسب كافة الأعمار.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على التزامه بدعم الفلاح المصري، معلنًا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإنشاء مشروعات جديدة لإنتاج "البيتموست" المستخدم في زراعة الشتلات، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج قوالب الزراعة من الفلين، بهدف خفض تكلفة مستلزمات الإنتاج ورفع كفاءة المزارعين.