جامعة أسوان: امتحانات كلية الحقوق الصيفية تسير بانضباط كامل (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تتواصل امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بكلية الحقوق جامعة أسوان، وسط أجواء من الانضباط والتنظيم، حيث يؤدي ما يقرب من 500 طالب وطالبة من المستويين الثالث والرابع.

وتابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، سير العملية الامتحانية، مطمئنًا على توفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر، مع الالتزام التام بالإجراءات التنظيمية والقواعد العامة لأعمال الامتحانات.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين حرص الجامعة على تهيئة المناخ الأكاديمي المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات، من خلال توفير قاعات مجهزة، وأطقم إشرافية مدربة، وتطبيق كافة الإجراءات التي تضمن الشفافية والانضباط.

وأشاد بجهود كلية الحقوق في التنظيم المتميز لهذا الفصل الصيفي، الذي يتيح للطلاب فرصًا إضافية لتحسين أدائهم الأكاديمي وتحقيق تطلعاتهم.

من جانبه، أضاف الدكتور أيمن عبدالغفار، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن الكلية أعدت كافة الترتيبات اللوجستية والفنية اللازمة لانطلاق الامتحانات في موعدها المحدد، مع تقسيم الجداول بما يراعي التوازن بين عدد الطلاب وقدرات القاعات، مشيرًا إلى التزام الطلاب بالحضور والانضباط.