بالصور- ضبط 26 سيارة سيرفيس مخالفة في حملة مرورية بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية في أسوان، اليوم الأربعاء، حملة مرورية موسعة استهدفت السيارات المخالفة لخطوط السير، خاصة بالمناطق ذات الكثافة المرورية العالية، منها شارع كسر الحجر أمام منطقة الإشارة، ومحيط مسجد المطار بالحداديين، بجانب الخطوط المتجهة إلى أحياء المحمودية والسادات والخزان والتأمين والكرور.

وأسفرت الحملة، التي قادها اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، عن ضبط 26 سيارة ميكروباص سيرفيس وسحب رخصها، وذلك بعد رصد مخالفات متنوعة شملت العمل خارج الخطوط المقررة (13 سيارة)، ومخالفة خطوط السير (7 سيارات)، بالإضافة إلى عدم تركيب الملصق الإلكتروني (6 سيارات).

وأكد السكرتير العام المساعد أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الانضباط المروري ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يرسخ صورة حضارية للشارع الأسواني، مشددًا على أنه لن يكون هناك أي استثناءات في تطبيق القانون، مع استمرار التنسيق الكامل بين المحافظة وإدارة المرور لضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.