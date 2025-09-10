نائب وزير الصحة يتفقد مشروعات تطوير مستشفيات أبنوب والمبرة بأسيوط -صور

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية بمحافظة أسيوط، شملت مستشفى أبنوب المركزي ومستشفى المبرة للتأمين الصحي، وذلك برفقة الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، وعدد من قيادات الوزارة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وخلال زيارته لمستشفى أبنوب المركزي، اطلع نائب الوزير على مشروع التطوير الجاري، والذي يشمل تجهيز المستشفى بـ 215 سريرًا، من بينها 133 سريرًا للإقامة والعزل، و27 سريرًا للرعاية المركزة، و9 أسرة لرعاية الأطفال، و13 سريرًا لعلاج الحروق، بالإضافة إلى 33 حضانة للمبتسرين، و15 حضانة للأطفال، و26 ماكينة غسيل كلوي.

كما يضم المشروع 16 عيادة خارجية، و3 غرف عمليات، وغرفة ولادة قيصرية، إلى جانب أقسام متخصصة مثل الطوارئ والنساء والتوليد والرعاية المركزة والأشعة، مع تطبيق نظام الميكنة لرفع كفاءة التشغيل.

وفي مستشفى المبرة للتأمين الصحي، تفقد الدكتور الطيب عددًا من الأقسام المتخصصة، منها الأورام، القلب، أمراض الدم، الهيموفيليا، العلاج الطبيعي، والحقن، مشيدًا بجودة الخدمات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما وجّه بسرعة افتتاح قسم القلب الجديد، الذي يضم غرفتي رعاية لما بعد القسطرة بسعة 4 أسرة، وقسم عناية متوسطة بسعة 4 أسرة، وقسم داخلي بسعة 4 أسرة، بالإضافة إلى غرفتي إيكو ورسم قلب.

كما تابع نائب الوزير مشروع تطوير مستشفى المبرة، الذي تم الانتهاء منه بنسبة 100%، ويضم 126 سريرًا، ويشمل أقسامًا متخصصة في الأشعة، القسطرة القلبية، أمراض الدم، الباطنة، النساء، المسالك البولية، الأورام، والعظام.

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على ضمان تقديم خدمات صحية متميزة، من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة، وتذليل العقبات، وتطبيق الحلول الفورية لتحسين الأداء داخل المنشآت الصحية.