الوجهة المفضلة.. "اقتصادية قناة السويس" تستعرض مزاياها أمام وفد صيني (صور)

06:27 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
    وليد جمال الدين يلتقي وفد أعمال صيني
الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استعرضت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مزاياها التنافسية أمام وفد أعمال صيني رفيع المستوى من مدينة نانجينج، وذلك لبحث فرص استثمارية جديدة في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، خلال لقائه بالوفد، أن المنطقة تمتلك مقومات تجعلها وجهة الاستثمار المفضلة عالميًا، أبرزها 6 موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، وشبكة طرق وأنفاق وسكك حديدية حديثة، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارية تتيح الوصول لأسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك.

وأشار جمال الدين إلى أن الهيئة تستهدف توطين وتعميق الصناعة في 21 قطاعًا مستهدفًا، مستفيدة من العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مصر والصين والدعم المتواصل من القيادة السياسية في البلدين.

ومن جانبه، أشاد وفد مدينة نانجينج بالفرص الاستثمارية الواعدة والمشروعات العملاقة التي تشهدها الدولة المصرية، مؤكدين أن الشراكة الناجحة مع الاستثمارات الصينية القائمة تبرهن على عمق العلاقات الثنائية.

وأجرى الوفد جولة تفقدية في منطقة السخنة المتكاملة وميناء السخنة، حيث تعرفوا على نماذج المشروعات القائمة وأعمال التطوير الجارية، واصفين المنطقة بأنها مجتمع تنموي متكامل.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وفد أعمال صيني العلاقات الوثيقة بين مصر والصين
