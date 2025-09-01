تخفيضات تصل لـ30%.. افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بطور سيناء (فيديو وصور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتحت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، معرض "أهلًا مدارس" بمدينة الطور، لتوفير مستلزمات العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

شهد الافتتاح اللواء عمر الشافعي السكرتير العام للمحافظة، بحضور علي حمادة رئيس مدينة الطور، والمهندس أيمن عبد الغني وكيل وزارة التموين، حيث يضم المعرض جميع المستلزمات المدرسية من أدوات كتابية وحقائب وأحذية وزي مدرسي، بتخفيضات تتراوح بين 20 و30%.

وتفقد السكرتير العام أقسام المعرض لمتابعة الأسعار وجودة السلع، مؤكدًا أن إقامة هذه المعارض تأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة جشع بعض التجار، وتخفيف العبء عن الأسر محدودة الدخل، مشيرًا إلى التوسع في إقامة معارض مماثلة بجميع مدن المحافظة مع تكثيف الرقابة التموينية.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن المعرض الرئيسي بمدينة الطور يضم أيضًا جناحًا للسلع الغذائية تابعًا لفرع دلتا ماركت، يقدم خصومات كبيرة على مختلف المنتجات، لافتًا إلى التوسع خلال الفترة المقبلة في افتتاح معارض "أهلًا مدارس" بباقي المدن.