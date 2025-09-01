وزير الإسكان يتابع مشروعات المياه والإسكان في الإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمكتبه، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك، بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة لها.

أعرب وزير الإسكان عن شكره وتقديره لمحافظ الإسماعيلية على حفاوة الاستقبال والتنسيق الدائم، مؤكدًا أن زيارته تهدف إلى متابعة ملفات التعاون بين الوزارة والمحافظة، خاصة في ما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات الإسكان.

وأكد "الشربيني" حرص الوزارة على تقديم كامل الدعم لأبناء الإسماعيلية وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات.

ورحب محافظ الإسماعيلية بالوزير، مثمنًا الزيارة التي تعكس اهتمام الدولة بالمحافظة. وأوضح أنه استعرض خلال اللقاء ملفات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب ملف الإسكان الاجتماعي والمعوقات التي تواجه بعض المشروعات، مؤكدًا أن هذه الملفات تأتي على رأس أولويات الدولة لما تمثله من احتياجات أساسية تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

ونوّه المحافظ إلى أن التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الإسكان يثمر نتائج ملموسة على أرض الواقع، تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى، وتجسد رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.

ووجّه وزير الإسكان بمواصلة التنسيق بين الوزارة والمحافظة لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، مع تذليل أية تحديات قد تعترض التنفيذ، وإعداد حصر شامل بالاحتياجات المستقبلية لتنفيذ مشروعات جديدة عند الضرورة.