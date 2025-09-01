إعلان

وزير الإسكان يتابع مشروعات المياه والإسكان في الإسماعيلية (صور)

02:48 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مشروعات المياه والإسكان (1)
  • عرض 4 صورة
    مشروعات المياه والإسكان (4)
  • عرض 4 صورة
    مشروعات المياه والإسكان (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمكتبه، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك، بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة لها.

أعرب وزير الإسكان عن شكره وتقديره لمحافظ الإسماعيلية على حفاوة الاستقبال والتنسيق الدائم، مؤكدًا أن زيارته تهدف إلى متابعة ملفات التعاون بين الوزارة والمحافظة، خاصة في ما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات الإسكان.

وأكد "الشربيني" حرص الوزارة على تقديم كامل الدعم لأبناء الإسماعيلية وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات.

ورحب محافظ الإسماعيلية بالوزير، مثمنًا الزيارة التي تعكس اهتمام الدولة بالمحافظة. وأوضح أنه استعرض خلال اللقاء ملفات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب ملف الإسكان الاجتماعي والمعوقات التي تواجه بعض المشروعات، مؤكدًا أن هذه الملفات تأتي على رأس أولويات الدولة لما تمثله من احتياجات أساسية تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

ونوّه المحافظ إلى أن التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الإسكان يثمر نتائج ملموسة على أرض الواقع، تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى، وتجسد رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.

ووجّه وزير الإسكان بمواصلة التنسيق بين الوزارة والمحافظة لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، مع تذليل أية تحديات قد تعترض التنفيذ، وإعداد حصر شامل بالاحتياجات المستقبلية لتنفيذ مشروعات جديدة عند الضرورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الإسكان مشروعات المياه والإسكان الإسماعيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة