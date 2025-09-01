أسعار تبدأ من 75 جنيهًا.. افتتاح معرض "أهلاً مدارس" بأسوان (فيديو وصور)

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح، اليوم الإثنين، اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، معرض أهلاً مدارس 2025، والذي يستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية.

وينظم المعرض مديرية التموين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف توفير جميع مستلزمات الطلاب المدرسية بأسعار مخفضة وجودة مضمونة، بالإضافة إلى قسم خاص للمنتجات والمواد الغذائية.

تبدأ أسعار الشنط المدرسية من 75 جنيهًا وحتى 260 جنيهًا حسب النوع والحجم، بينما تتراوح أسعار الزمزميات بين 15 و65 جنيهًا، واللانش بوكس من 40 إلى 200 جنيه.

ويوفر المعرض جميع الأدوات المدرسية من أقلام وبريات واستيكات وكشاكيل وكراسات واستيكرات بأسعار أقل بنسبة تصل إلى 30% عن السوق الخارجي.

أما الكوتشي المدرسي فيبدأ من 100 جنيه وحتى 250 جنيهًا حسب النوع والمقاس، لتلبية مختلف احتياجات الطلاب.

يضم المعرض جزءًا مخصصًا للمواد الغذائية، حيث يُعرض السكر بسعر 28 جنيهًا، والدقيق بـ18 جنيهًا، والزيت للتر بـ52 جنيهًا، بما يساعد الأسر على تجهيز أبنائهم للعام الدراسي الجديد بتكاليف أقل.

شهد المعرض اليوم إقبالًا متوسطًا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الزوار خلال الفترة المسائية، مع اقتراب بداية العام الدراسي.