على شريط السكة الحديد.. مصرع شاب صدمه قطار بمحطة قويسنا بالمنوفية

12:28 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

مصرع شاب صدمه قطار بمحطة قويسنا بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، بمحطة قطارات قويسنا بمحافظة المنوفية؛ إثر اصطدامه بالقطار المار بالمدينة، وجرى نقل جثمانه إلى مستشفى قويسنا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضح محمد عبد المنعم، شاهد عيان، أن الشاب تعرض للحادث أثناء تواجده أمام نادي المعلمين بالمحطة، ولقى مصرعه على الفور.

وفي وقت لاحق، أكدت عائلة الضحية أن الشاب هو رمضان سامي شمس عمران، مقيم بالشارع الكبير بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا، فيما تم الانتهاء من الإجراءات الرسمية لاستصدار تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع الجثمان بمقابر العائلة.

السكة الحديد مصرع شاب محطة قويسنا محافظة المنوفية النيابة العامة
