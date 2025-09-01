إعلان

ضبط مصنع أدوية بيطرية مجهولة المصدر في السادات بالمنوفية (صور)

11:06 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ضبط مصنع أدوية بيطرية مجهولة المصدر في السادات بالمنوفية (4)
  • عرض 6 صورة
    ضبط مصنع أدوية بيطرية مجهولة المصدر في السادات بالمنوفية (6)
  • عرض 6 صورة
    ضبط مصنع أدوية بيطرية مجهولة المصدر في السادات بالمنوفية (1)
  • عرض 6 صورة
    ضبط مصنع أدوية بيطرية مجهولة المصدر في السادات بالمنوفية (5)
  • عرض 6 صورة
    ضبط مصنع أدوية بيطرية مجهولة المصدر في السادات بالمنوفية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

شنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات، حملة تفتيشية موسعة بمدينة السادات، اليوم الإثنين، أسفرت عن مداهمة مصنع في المنطقة الصناعية ينتج أدوية بيطرية مجهولة المصدر وبدون ترخيص.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف اللواء الدكتور ماجد فتحي عبد الظاهر، وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، والدكتورة داليا عبد المرضي، مدير إدارة الخدمات والتموين الطبي بالمديرية.

وضمت اللجنة أطباء من إدارة الخدمات البيطرية، وأعضاء من هيئة الدواء بالمنوفية، بالتنسيق مع العميد حسام نبوي من شرطة البيئة والمسطحات والقوة الأمنية المرافقة، إلى جانب ممثلين من إدارة التموين بمدينة السادات.

وخلال المداهمة، تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية البيطرية مجهولة المصدر، ومواد خام وعبوات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى آلات تصنيع ومواد تحت التصنيع، وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط مصنع أدوية حملة تفتيشية الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الطب البيطري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة