ضبط مصنع أدوية بيطرية مجهولة المصدر في السادات بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

شنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات، حملة تفتيشية موسعة بمدينة السادات، اليوم الإثنين، أسفرت عن مداهمة مصنع في المنطقة الصناعية ينتج أدوية بيطرية مجهولة المصدر وبدون ترخيص.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف اللواء الدكتور ماجد فتحي عبد الظاهر، وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، والدكتورة داليا عبد المرضي، مدير إدارة الخدمات والتموين الطبي بالمديرية.

وضمت اللجنة أطباء من إدارة الخدمات البيطرية، وأعضاء من هيئة الدواء بالمنوفية، بالتنسيق مع العميد حسام نبوي من شرطة البيئة والمسطحات والقوة الأمنية المرافقة، إلى جانب ممثلين من إدارة التموين بمدينة السادات.

وخلال المداهمة، تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية البيطرية مجهولة المصدر، ومواد خام وعبوات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى آلات تصنيع ومواد تحت التصنيع، وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.