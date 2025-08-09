إعلان

10 صور ترصد اللحظات الأولى من حريق محلات قرب مترو شبرا

11:38 م السبت 09 أغسطس 2025
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة شبرا الخيمة، اليوم، حادثاً مروعاً إثر اندلاع حريق ضخم في محلين تجاريين بالقرب من محطة المترو الرئيسية.

التهمت النيران محل كشري وآخر لبيع عصير القصب، مما أثار حالة من الذعر بين المارة والأهالي.

وبدورها، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث نجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة.

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الحادث لكشف ملابساته، وتحديد أسباب اندلاع النيران.

