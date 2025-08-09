"كانوا بيلعبوا".. نهاية مأساوية لطفلين في البحيرة بسبب سقوط شرفة منزل

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي طفل مصرعه، وأصيب آخر بإصابات بالغة، اليوم السبت، إثر سقوط بلكونة منزل بالطابق الثاني على عدد من الأطفال أثناء تواجدهم في الشارع بقرية أبيس التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، بسقوط بلكونة منزل على أطفال، ما أسفر عن وفاة رائد يوسف مصطفى 10 أعوام، وإصابة عبد الرحمن السيد عطية 10 أعوام بنزيف داخلي.

انتقلت الأجهزة الأمنية ومسؤولو الوحدة المحلية، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وفرض كردون أمني حول المنزل.

ونُقل المصاب إلى مستشفى كفر الدوار العام، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.